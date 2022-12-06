الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حكومة فنلندا تقدم مقترحًا للبرلمان بشأن الانضمام لـ«الناتو»

الناتو
الناتو

أعلنت وزارتا الدفاع والخارجية في فنلندا، أن حكومة البلاد قدمت مقترحًا لانضمامها للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البرلمان.

 


وذكرت صحيفة "ديلي فنلندا" المحلية عبر موقعها الإلكتروني، أن التشاور بشأن مقترح المسودة انضمام فنلندا للناتو نتج عنه نحو 1600 استجابة حيث استعرضت الحكومة المقترح بناءً على الاستجابات واستكملت المبررات بالتعاون بين رئيس فنلندا والحكومة.


وأوضحت الصحيفة أن البرلمان الفنلندي له دور رئيسي بشأن التعامل مع شؤون الناتو واتخاذ القرارات حول الانضمام للحلف، بالإضافة لوضع جزر "أولاند" بموجب القانون الدولي، حيث اقترحت الحكومة الفنلندية على البرلمان أن يصدق على معاهدة شمال الأطلسي وانضمام البلاد له.


ويجوز للبرلمان الفنلندي النظر في اقتراح الحكومة قبل أن تصدق جميع الدول الأعضاء في الناتو على بروتوكول انضمام فنلندا، من الناحية القانونية، ثم يقرر رئيس فنلندا موقفه النهائي بشأن الانضمام إلى الحلف.


وأضافت الصحيفة أن الاقتراح لخص أن معاهدة شمال الأطلسي لن تشكل مشكلة بالنسبة لسيادة فنلندا ومشاركتها في التعاون الدولي وأن انضمام فنلندا إلى الحلف لن يشكل نقلاً هامًا للاختصاص إلى منظمة دولية.


وصادقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في الناتو على انضمام فنلندا حتى الآن، لكن لا يزال تصديق تركيا والمجر على الانضمام معلقًا، ومن المقرر أن تنضم فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وتصبح عضوا عندما تصدق جميع الدول الأعضاء على الانضمام.

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