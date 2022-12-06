أستاذ تخطيط يكشف دلالة إنفاق الدولة 150 مليار على مشروعات إسكان للمناطق الخطرة

قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن إنفاق الدولة 150 مليار جنيه على مشروعات إسكان للمناطق الخطرة يدل على الشعور بقيمة المواطن.

وأضاف الدكتور إسلام رأفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية Extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذا الرقم يعتبر رقمًا غير مسبوق في تاريخ مصر من حيث تأهيل المناطق غير المخططة وإعادة توطين المواطنين في مناطق تليق باسم المواطن المصري وتاريخه.

وأوضح أن الـ 150 مليار جنيه هي أصول دفعتها الدولة المصرية من أجل رفع مستوى الحياة للمواطنين الذين كانوا يعيشون في مناطق غير مخططة، مثل مثلث ماسبيرو واسطبل عنتر والخيالة، لافتًا إلى أن المواطن كان يعاني في هذه المناطق من نقص الخدمات ومن عدم الأمان، لأن معنى السكن مرتبط بمعنى الأمان.

وأكد أنه عندما تستثمر الدولة في هذا الرقم الضخم، بـ 150 مليار في المناطق غير المخططة وغير الآمنة فهو يعتبر رقمًا كبيرًا.