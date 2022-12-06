«قصة حقيقية».. حسن الرداد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد«تحت تهديد السلاح»

كشف الفنان حسن الرداد، تفاصيل فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، والذي يعرض في دور العرض خلال الوقت الحالي في مصر والخارج.

وقال حسن الرداد، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "القصة حقيقية ودا اللي شدني للفيلم؛ لأنها بتخلق عند المشاهد حالة من حالات التفاعل مع الشخصيات بشكل حقيقي لأنها لو مش حقيقية من الممكن تطلب من المؤلف يغيرها"، مشيرًا إلى أن بعض التجارب الحقيقة يكون بها أحداث أكثر من المؤلفة.

وأضاف: "الشخصية مختلفة عن اللي قدمته وجات في توقيت كنت عايز أعمل شيء مختلف بعد توأم روحي، و جاتلي أدوار رومانسية كتير، ولكن الفيلم الشخصيات حلوة والمواقف مميزة".

وتابع: "أعجبت بالسيناريو وكلمت أحمد السبكي، وكان وقتها بعتلي أفلام كتير اختار منها، وقلتله هاعمل الدور ده، وكلمت أيمن بهجت قمر وهنيته على السيناريو، ورسمنا الشخصية، وبعدها لقيت الفيلم صعب لأنه بيمر بظروف صعبة وهو مواطن قادم من الريف والقصة من المحامي أحمد أبو شقة".