الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فى اليوم العالمى للتطوع.. مديرة الشباب بالهلال الأحمر تكشف أهمية العمل التطوعى

الدكتورة آمال إمام
الدكتورة آمال إمام مدير إدارة الشباب والتطوع بالهلال الأحمر

قالت الدكتورة آمال إمام، مدير إدارة الشباب والتطوع بالهلال الأحمر، إن العمل التطوعي مبني على متطوعين فاعليين مجتمعيين قادمين من مجتمعاتهم ولديهم الرغبة والحب في أن يشاركوا في تغيير المجتمع.

وأضافت الدكتورة آمال إمام، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن جميع المشروعات التي تقوم بها الدولة هدفها الأول هو تنمية المجتمع وتغييره نحو الأفضل، لافتة إلى أن ذلك نفسه ما يسعى إليه أي متطوع. 

وأوضحت أن المتطوع يسعى نحو تغيير مجتمعه وخدمته وصولًا إلى المجتمعات الأكثر هشاشة، أو الأكثر تضرراً، ومعرفة جذور المشكلة ومعرفة أيضًا كيفية إيجاد الحل وترسيخ وتخصيص وقت حتى يكون قادرًا على تنفيذ هذه الحقوق، لافتة إلى أنه بالنظر إلى كل المشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية، نجد أن جميعها تأتي في صلب حل المشكلات التي يواجهها الفرد والمجتمع بشكل جذري. 

وأكدت أن أهمية العمل التطوعي هي إيجاد أشخاص يعملون بحب تجاه تحقيق هذه الأهداف وأن يشرحوا للمجتمع أهمية المشروعات التي تتم والعمل مع المجتمع على تنفيذها.

 

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