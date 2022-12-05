الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في أسبوع واحد فقط ..«العلاج الطبيعي» تجري 30 ألف جلسة بصحة الدقهلية

جريدة الدستور

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال الأسبوع الماضي والتى تضمنت إنجاز عمليات التطوير بأقسام ووحدات العلاج الطبيعي بعدد من المستشفيات وذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر احتياجا بجميع أنحاء المحافظة.
وكشف مكين أن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى دكرنس العام استلم أجهزة تنبيه عضلى من خلال الجهود الذاتية معرباً عن عمق تقديره لمنظمات المجتمع المدنى على مشاركتها بتطوير القسم.


فيما أوضح الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي أنه إلى جانب مستشفى دكرنس العام فقد تم تجهيز وحدتى العلاج الطبيعي لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى منية النصر وأتميدة المركزى بالجهود الذاتية. 
وأشار عبد المنعم إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي قامت خلال الأسبوع الماضى  بإجراء نحو ثلاثين ألف جلسة  اشتملت على عدد جلسات العلاج الطبيعى لمرضى الغسيل الكلوى  .2000
عدد جلسات العلاج الطبيعى بالعيادات الخارجية  21000 وعدد جلسات العلاج الطبيعى بأقسام الداخلى  2700 وعدد جلسات العلاج الطبيعى للأطفال 5000.

واضاف ان الإدارة قامت بتكثيف المرور على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة حيث تضمنت  الجولة تفقد  7 عيادات وأقسام  للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها نبروة وطلخا وشربين إلى جانب مرور مسائى بمستشفى دكرنس العام.

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