بعد تراجعها 16%.. انخفاض استيراد 10 سلع خلال سبتمبر 2022

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصا، عن انخفاض استيراد 10 سلع هامة، مما ساهم في خفض القيمة الإجمالية لواردات مصر إلى حدود 6.55 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 7.83 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 16.4%.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الانخفاض فى واردات مصر من أهم السلع تراوحت بين 0.1% لـ 56.3 %، ومن أبرزها بترول وقمح وفول صويا، وفيما يلى أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها:

بلغت قيمة الواردات من قمح 445.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 457.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.6%.

بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 341.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 341.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.

بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 277.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 288.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة 267 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 413 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 35.4%.

بلغت قيمة الواردات من بترول خام 231.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 529.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 56.3%.

بلغت قيمة الواردات من ذرة 210.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 246.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 14.6%.

بلغت قيمة الواردات من نحاس ومصنوعاته 130.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 146.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10.7%.

بلغت قيمة الواردات من خامات الحديد ومركزاتها 125.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 166.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.7%.

بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 115.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 129.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10.5%.

بلغت قيمة الواردات من فول صويا 101.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 179.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 43.1%.