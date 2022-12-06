الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد تراجعها 16%.. انخفاض استيراد 10 سلع خلال سبتمبر 2022

واردات
واردات

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصا، عن انخفاض استيراد 10 سلع هامة، مما ساهم في خفض القيمة الإجمالية لواردات مصر إلى حدود 6.55 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 7.83 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 16.4%.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الانخفاض فى واردات مصر من أهم السلع تراوحت بين 0.1%  لـ  56.3 %، ومن أبرزها بترول وقمح وفول صويا، وفيما يلى أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها: 

بلغت قيمة الواردات من قمح 445.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 457.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.6%.

بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 341.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 341.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.

بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 277.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 288.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة 267 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 413 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 35.4%.

بلغت قيمة الواردات من بترول خام 231.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 529.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 56.3%.

بلغت قيمة الواردات من ذرة 210.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 246.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 14.6%.

بلغت قيمة الواردات من نحاس ومصنوعاته 130.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 146.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10.7%.

بلغت قيمة الواردات من خامات الحديد ومركزاتها 125.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 166.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.7%.

بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 115.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 129.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10.5%.

بلغت قيمة الواردات من فول صويا 101.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل 179.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 43.1%.

واردات الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واردات مصر السلع قمح بترول خام

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022

8 سلع تقود الصادرات المصرية للارتفاع لـ4.1 مليار دولار خلال شهر

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

أحمد كريمة: لا يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق فى حال زواج زوجها من أخرى

سباق ساكن البيت الأبيض.. أبرز 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية

هل يحق للزوج إخفاء زواجه الثانى عن زوجته الأولى؟.. أحمد كريمة يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟