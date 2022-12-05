شاهد| كيف علق أحمد موسى على قضايا اغتصاب حفيد مؤسس الإخوان؟

علق الإعلامي أحمد موسى، على اتهام حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية في قضايا اغتصاب وتحرش جنسي في سويسرا.

النيابة السويسرية تثبت التهم عليه

وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الإرهابي المتحرش كان يوعظ في الناس، قبل أن تثبت النيابة العامة السويسرية هذه التهم عليه.

وأكد أن المتحرش طارق ابن سعيد رمضان، زوج ابنة الإرهابي حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن طارق متهم في قضايا تحرش في فرنسا وسويسرا وتم إحالته لمحكمة الجنايات لثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والاغتصاب.

وأردف، أن الإخواني التابع للجماعة المتحرشة هيعمل إيه في حياته غير كده، موضحًا أن المحكمة أكدت أن طارق ارتكب جرائم اغتصاب منذ عدة سنوات وسيتم محاكمته أمام قضاء جنيف.