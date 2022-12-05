الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تعلن عن ضبط المتهمين بإلقاء المخلفات فى النيل

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" متضمناً إلقاء العاملين بإحدى العائمات السياحية حال إبحارها من محافظة أسوان اتجاه محافظة الأقصر المخلفات بنهر النيل، وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك".

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبالانتقال للعائمة المشار إليها حال تواجدها بأحد المراسى بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبسؤال المدير المسئول أوضح أنه قرر(اثنان من العاملين بالعائمة) إلقاء بعض المخلفات بنهر النيل دون علمه، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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