الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شروق أبو راية: تطوعت بحياة كريمة منذ 3سنوات ومساعدة وطنى هدف

جريدة الدستور

قالت شروق أبو راية، المتطوعة بمؤسسة حياة كريمة، إنها تطوعت في مؤوسسة حياة كريمة منذ 3 سنوات، حيث تشارك في مشروعات المواد الغذائية للحالات التي تحتاج إلى المساعدة.

مساعدات حياة كريمة 

وأكدت أبو راية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أنها تقوم بعمل بحث عن الحالات الأكثر احتياجاً للمساعدة من أجل تقديم الوجبات الغذائية والدعم المالي لهذه الحالات. 

الشعور بالسعادة الإنسانية

أضافت أنها تقوم بهذا المجهود والعمل دون الحصول على أجور مالية: "حبيت أقدم مساعدة لبلدي والتطوع سعادة كبيرة وفخر بيشعر به اللي بعمله بس، أي إنجاز بعمله لشخص ما بشعر بالسعادة أكثر من الشخص نفسه".

شروق ابو راية حياة كريمه التطوع بحياة كريمة مساء دى ام سى ايمان الحصري

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