8 سلع تقود الصادرات المصرية للارتفاع لـ4.1 مليار دولار خلال شهر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها، لتدفع القيمة الإجمالية للصادرات إلى حدود 4.11 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 3.68 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 11.6%، وتتمثل أبرز تلك السلع في الآتي:



بلغت قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال 1.2 مليار دولار، خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 159.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 671.7%.



كما بلغت قيمة الصادرات من أسمدة 243.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 211.3 مليون دولار، خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.1%.



وارتفعت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة لـ 212.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 194.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%.



كما ارتفعت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية لـ 132.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 127.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.9%.



وسجلت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 64.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 37.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.2%.



وبلغت قيمة الصادرات من صابون ومحضرات تنظيف 28.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 23.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.2%.



وارتفعت قيمة الصادرات من كربون لـ 19.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 12.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.8%.



وبلغت قيمة الصادرات من أقمشة قطنية 16.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 16.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%.