الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متطوع بحياة كريمة: «التطوع بيجرى فى دمى ودعاوى المواطنين مكسب»

جريدة الدستور

قال أحمد قدري، متطوع بمؤسسة حياة كريمة، إنه يتقدم بخالص الشكر لجميع المتطوعين على مستوى العالم وليس مصر فقط، موضحاً: "بشتغل في جلسات التخاطب لذوي الهمم، وأنا متزوح وعندي أولاد والتطوع بيجري في دمي". 

التطوع

وأكد قدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن العمل التطوعي يغني عن أي أموال: "دعاوي المواطنين أحسن بكتير أوي عن الفلوس اللي ممكن اخدها في أي مكان".

حياة كريمة لكل مواطن

استقبلت مؤسسة حياة كريمة أعدادا كبيرة من الشباب والفتيات الذين أرادوا التطوع من أجل المساهمة في الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المبادرة، حيث يقوم المتطوعون بعمل بحث أولي عن الأسر التي بحاجة ملحة إلى المساعدة والدعم وتقديم أسماء هذه الأسر إلى القائمين على المبادرة.

أحمد قدري حياة كريمه متطوع حياة كريمة مساء دى ام سى دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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