البرازيل تستعرض برباعية فى شباك كوريا الجنوبية وتتأهل لربع نهائى كأس العالم

اكتسح منتخب البرازيل نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في إطار مباريات دور الـ 16 بكأس العالم 2022 بقطر.



وضرب منتخب البرازيل موعدا مع نظيره كرواتيا في ربع النهائي، حيث تغلب الأخير على اليابان اليوم بركلات الترجيح.



الشوط الأول



المنتخب البرازيلي بدأ التسجيل مبكرًا في الدقيقة 7 عن طريق فينسيوس جونيور بتسديدة، بعد تمريرة من رافينيا ثم أضاف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من ركلة جزاء تحصل عليها ريستارليسون.



وكانت تسديدة هونج هي شان في الدقيقة 15 الصاروخية من خارج منطقة الجزاء، هي أبرز هجمات كوريا وتصدى لها أليسون بيكر ببراعة.



وفي الدقيقة 29 استمر العرض السامبا بهدف جمالي لريتشارليسون بعد جملة ثلاثية مع ماركينيوس وتياجو سيلفا أنها الأول بنجاح في شباك حارس كوريا.



وأنهى رباعية البرازيل في الشوط الأول كارلوس باكيتا في الدقيقة 36، بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت يمين حارس كوريا بعد عرضية فينسيوس.

الشوط الثاني



بدأت البرازيل خطورتها مبكرًا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وسدد كرة داخل منطقة الجزاء رافينيا جاءت في يد حارس كوريا.

وفي الدقيقة 46 انفرد سون بمرمى أليسون وسدد كرة لكن الأخير تصدى لها وأبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 54 واصل حارس كوريا منع البرازيل من الهدف الخامس بعدما تسدد مجددًا لكرة رافينيا، ورد عليه أليسون في الدقيقة 67 بتصدي رائع أمام تسديدة مهاجم كوريا داخل منطقة الجزاء.

وقلص بايك النتيجة لكوريا في الدقيقة 76 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت يمين أليسون بيكر.

تشكيل البرازيل.. نيمار يعود أساسيًا.. وريتشارلسون يقود الهجوم أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو

خط الوسط: كارلوس باكيتا، كاسيميرو، نيمار

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، ريتشارليسون، رافينيا.