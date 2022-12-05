الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

البرازيل تستعرض برباعية فى شباك كوريا الجنوبية وتتأهل لربع نهائى كأس العالم

البرازيل
البرازيل

اكتسح منتخب البرازيل نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في إطار مباريات دور الـ 16 بكأس العالم 2022 بقطر.


وضرب منتخب البرازيل موعدا مع نظيره كرواتيا في ربع النهائي، حيث تغلب الأخير على اليابان اليوم بركلات الترجيح.


الشوط الأول


المنتخب البرازيلي بدأ التسجيل مبكرًا في الدقيقة 7 عن طريق فينسيوس جونيور بتسديدة، بعد تمريرة من رافينيا ثم أضاف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من ركلة جزاء تحصل عليها ريستارليسون.


وكانت تسديدة هونج هي شان في الدقيقة 15 الصاروخية من خارج منطقة الجزاء، هي أبرز هجمات كوريا وتصدى لها أليسون بيكر ببراعة.


وفي الدقيقة 29 استمر العرض السامبا بهدف جمالي لريتشارليسون بعد جملة ثلاثية مع ماركينيوس وتياجو سيلفا أنها الأول بنجاح في شباك حارس كوريا.


وأنهى رباعية البرازيل في الشوط الأول كارلوس باكيتا في الدقيقة 36، بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت يمين حارس كوريا بعد عرضية فينسيوس.

 

الشوط الثاني


بدأت البرازيل خطورتها مبكرًا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وسدد كرة داخل منطقة الجزاء رافينيا جاءت في يد حارس كوريا.

 

وفي الدقيقة 46 انفرد سون بمرمى أليسون وسدد كرة لكن الأخير تصدى لها وأبعدها لركنية.

 

وفي الدقيقة 54 واصل حارس كوريا منع البرازيل من الهدف الخامس بعدما تسدد مجددًا لكرة رافينيا، ورد عليه أليسون في الدقيقة 67 بتصدي رائع أمام تسديدة مهاجم كوريا داخل منطقة الجزاء.

 

وقلص بايك النتيجة لكوريا في الدقيقة 76 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت يمين أليسون بيكر.

 

تشكيل البرازيل.. نيمار يعود أساسيًا.. وريتشارلسون يقود الهجوم أمام كوريا الجنوبية

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر

 

خط الدفاع: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو

 

خط الوسط: كارلوس باكيتا، كاسيميرو، نيمار

 

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، ريتشارليسون، رافينيا.

البرازيل كوريا كوريا الجنوبية كأس العالم ربع النهائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

أحمد الطيبي: السوق العقارية شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

«الداخلية» تعلن عن ضبط المتهمين بإلقاء المخلفات فى النيل

مفيد فوزى يستنجد بوزير سابق: لماذا بكى زاهى حواس فى المستشفى؟

الذهب بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

تفاصيل واقعة ضرب وتعذيب الأطفال داخل حضانة بالإسكندرية

لاعبو منتخب البرازيل يدعمون بيليه بعد اكتساح كوريا الجنوبية فى المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟