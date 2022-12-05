الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مفيد فوزى يستنجد بوزير سابق: لماذا بكى زاهى حواس فى المستشفى؟

مفيد فوزي
مفيد فوزي

كشف د.زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق عن طبيعة علاقته بالإعلامي الراحل مفيد فوزي، قائلًا: "لم أكن أعرف مفيد فوزي غير من مدة قريبة جدًا". 

قال حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين: "مرة وجدته كاتب في مجلة صباح الخير، "زاهي حواس" وعلامة استفهام، فقولت لنفسي إيه الراجل المجنون ده، يعني إيه علامة استفهام".

تابع: "في يوم قابلته فسألته، يا أستاذ مفيد يعني إيه علامة الاستفهام دي، قالي: "نجم، نجم، نجم" بأسلوبه وطريقته المعتادة في الكلام، فسألني: "إنت طلعت في حديث المدينة؟"، قولتله: "لا" قالي: "ليه؟ قولتله إنت مكلمتنيش، قالي: الأسبوع الجاي نتقابل عايز أعمل معاك حديث، وروحت عملت معاه الحديث عن صخور الهرم، قالي هل ترغب في منصب فاروق حسني، وفي هذا الوقت كان يوجد سحابة بيني وبين فاروق حسني". 

وأشار إلى أن علاقته بمفيد فوزي توطدت منذ ذلك الوقت بشكل كبير، لافتا إلى أنه كان صديقا عزيزا ويتمتع بحب وتقدير كل من تعامل معه: "كنت ألتقي مع مفيد فوزي بشكل منتظم كل 15 يوم، ولا تخلو لقاءاتنا من الحديث حول مختلف القضايا". 

أردف: "قمت بزيارة مفيد فوزي في المستشفى قبل 15 يوم من رحيله، عندما رآني لم يعرفني فقولت له بأني زاهي حواس قالي خرّجني خرّجني، فنزلت الدمع من عيني، ولما سألت الدكتور على خروجه قالي مقدرش أخرجه؛ لأن عنده عملية تالتة لازم نعملها".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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