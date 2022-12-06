الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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السيطرة على حريق بجرن قش أرز فى البحيرة

حريق داخل جرن خاص
حريق داخل جرن خاص بتخزين قش الأرز

أصيب قبل قليل شاب بحالة اختناق، جراء نشوب حريق في جرن قش أرز بعزبة عبد الغني يونس التابعة لقرية شتت الأنعام بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصاب لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

وتوصل الحماية المدنية من جهودها من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق الذى نشب داخل جرن خاص بتخزين قش الأرز بقرية ششت الأنعام التابعة لدائرة مركز شرطة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات من الحماية المدنية، وعدد ٢ سيارة إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول الحريق من أجل المساهمة في الحد من انتشار الحريق إلى الأراضي المجاورة.

وكان ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى إيتاي البارود شاب مصاب بحالة اختناق جراء نشوب حريق في قش الأرز بقرية شتت الأنعام، وجاري السيطرة على الحريق وإخماده.

بالانتقال إلى مكان الحريق تبين إصابة  "عبد العليم. ر. ض" 20 سنة،  مقيم مركز إيتاي البارود، مصاب بحالة اختناق؛ نتيجة نشوب حريق بأرض زراعية، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

الاسعافات الأولية الفحوصات الطبية اللازمة بالبحيرة إيتاي البارود سيطرة على الحريق مركز إيتاي البارود

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