تامر أمين يكشف آخر ما نطق به مفيد فوزي قبل وفاته

نعى تامر أمين الإعلامي الراحل مفيد فوزي قائلاً إن هناك بهجة وقيمة ومعنى كبير في حياتنا اختفى بالأمس، معقباً:"وضعي وقصتي مع الأستاذ مفيد مختلفة وعلاقتي به مختلفة، وقيمته عندي مختلفة".

أضاف تامر، خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار:"منذ صباح أمس وأنا أعاني صدمة كبيرة جدًا، لأنه لم يكن أحد يتوقع هذه الوفاة خاصة أن العملية الجراحية التي كان يجريها الإعلامي الكبير مفيد فوزي لم تكن صعبة، وحالته بعد العملية بشهادة الأطباء لم يكن بها خطورة، صحيح بأنه كان يوجد حالة من عدم الاستقرار، لكن الجميع أجمع بأنها ستستقر، فجاء خبر رحيله علينا كالصاعقة".

وتابع تامر أمين في نعيه للمحاور الراحل:"أخيراً جف القلم، القلم الذي كان يطلق رصاصات صحفية، كان صحفي يشار إليه بالبنان".

وكشف الإعلامي تامر أمين آخر ما نطق به الراحل مفيد فوزي في الإعلام قبل وفاته، معقبًا: "كان معي تليفونياً منذ أسبوعين أو عشرين يوم قبل إجراءه للعملية الجراحية بـ48ساعة، وهذه كانت آخر مرة تحدث فيها مفيد فوزي في التلفزيون قاطبة"، واسترجع الاعلامي تامر أمين المكالمة التليفونية الأخيرة لمفيد فوزي".