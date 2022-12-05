الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. البرازيل يمتع ويكتسح كوريا برباعية نظيفة فى كأس العالم

البرازيل
البرازيل

اكتسح منتخب البرازيل نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 4-0، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022 بقطر.


المنتخب البرازيلي بدأ التسجيل مبكرًا في الدقيقة 7 عن طريق فينسيوس جونيور بتسديدة، بعد تمريرة من رافينيا ثم أضاف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من ركلة جزاء تحصل عليها ريستارليسون.


وكانت تسديدة هونج هي شان في الدقيقة 15 الصاروخية من خارج منطقة الجزاء، هي أبرز هجمات كوريا وتصدى لها أليسون بيكر ببراعة.


وفي الدقيقة 29 استمر العرض السامبا بهدف جمالي لريتشارليسون بعد جملة ثلاثية مع ماركينيوس وتياجو سيلفا أنها الأول بنجاح في شباك حارس كوريا.


وأنهى رباعية البرازيل في الشوط الأول كارلوس باكيتا في الدقيقة 36، بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت يمين حارس كوريا بعد عرضية فينسيوس.

 

تشكيل البرازيل شهد عودة نيمار دا سيلفا للمشاركة أساسيًا بعدما غاب عن آخر مواجهتين بسبب الإصابة، كما عاد دانيلو أيضًا من الإصابة.

 

وشهد التشكيل مشاركة إيدير ميليتاو بدلًا من أليكس ساندرو وتيليس ظهيري الفريق الأيسر المصابين.

 

تشكيل البرازيل.. نيمار يعود أساسيًا.. وريتشارلسون يقود الهجوم أمام كوريا الجنوبية

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر

 

خط الدفاع: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو

 

خط الوسط: كارلوس باكيتا، كاسيميرو، نيمار

 

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، ريتشارليسون، رافينيا

 

يصعد الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية لمواجهة كرواتيا المتأهل منذ قليل على حساب اليابان في ربع النهائي.

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي مونديال قطر 2022

يلتقى المنتخب البرازيلي مع نظيره الكورى الجنوبى فى تمام التاسعة من مساء الإثنين 5/12/2022، على ملعب 974، وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 2 Max  و beIN 4K HDR  

البرازيل كوريا الجنوبية كأس العالم كأس العالم 2022 بقطر فينسيوس جونيور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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