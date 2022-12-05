الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عزت إبراهيم يكشف الحل الوحيد لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن هناك شبه إجماع، خاصة بدول جوار أوكرانيا منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني في فبراير الماضي، على أن الحل الوحيد لهذه الأزمة الكبرى، هو جلوس المفاوض الأمريكي والروسي على مائدة واحدة.

أضاف عزت، خلال حلوله ضيفًا على برنامج كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى واشنطن جاء في إطار إدراكه غرق أوروبا في مستنقع التضخم والدخول في موجة إضرابات كبيرة في بريطانيا وفي غيرها. 

وأوضح أن الحل سيكون أمريكيا روسياً في المقام الأول، لافتًا إلى أن رد الفعل على تصريحات ماكرون في واشنطن بخصوص أنه لا بد من فتح قناة مع الرئيس الروسي، ورد فعل بايدن بأنه يستعد في وقت ما لإمكانية أن يجلس مع الرئيس بوتين تعتبر بوادر لحلحلة المواقف، وأنه ربما يجتمعون على رأي واحد في المستقبل لإمكانية بدء المفاوضات، مؤكدًا أن هناك إجماعا على أن الحل للأزمة الأوكرانية جلوس المفوضين الروسي والأمريكي على مائدة واحدة: "أرى أن العوامل التي من الممكن أن تدفع في طريق المفاوضات غير موجودة حالياً". 

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