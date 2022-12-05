بعد مبادرة المتحدة.. كيف تؤثر السجائر الإلكترونية على زيادة الإصابة بالأمراض التنفسية؟

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وتعتمد الحملة التركيز على مخاطر الإدمان، إضافة إلى توعية المواطنين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي المخدرات والتدخين، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة.

كيف يوثر إدمان السجائر الالكترونية على فرص زيادة الإصابة بالأمراض التنفسية؟

توفر السجائر الإلكترونية رذاذًا من النيكوتين عن طريق تسخين سائل ويتم الترويج له كبديل للتبغ القابل للاحتراق، حيث حدد الخبراء بموقع « ncbi» الارتباطات الطولية بين استخدام السجائر الإلكترونية والسيطرة على أمراض الجهاز التنفسي.

يعد استخدام السجائر الإلكترونية عامل خطر مستقل للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بالإضافة إلى تدخين التبغ القابل للاحتراق، فهو نمط الاستخدام الأكثر شيوعًا، أكثر خطورة من استخدام أي منتج بمفرده.

أشار الخبراء، أن أمراض الجهاز التنفسي هي الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، فإن السجائر الإلكترونية تعرض المستخدمين للنيكوتين والجزيئات متناهية الصغر والمواد السامة الأخرى.

أوضح الباحثون، أنه توجد بعض المواد السامة الرئوية في رذاذ السجائر الإلكترونية بمستويات أعلى من السجائر المحترقة، بما في ذلك البروبيلين جليكول، ثنائي أسيتيل.

وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن السجائر الإلكترونية تزيد من الالتهاب الرئوي والإجهاد التأكسدي مع تثبيط الاستجابة المناعية، حيث يؤدي التعرض المتكرر لمادة "الأكرولين" الناتجة عن تسخين البروبيلين جليكول والجلسرين في السوائل الإلكترونية إلى التهاب رئوي مزمن.

يعاني الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية من انخفاض في التعبير عن الجينات المرتبطة بالمناعة في تجاويف الأنف، مع المزيد من الجينات المكبوتة مقارنة بمدخني السجائر، مما يشير إلى تثبيط المناعة في الغشاء المخاطي للأنف.

تم استخدام السجائر الإلكترونية، وهي أجهزة محمولة تولد رذاذًا قد يحتوي على النيكوتين عن طريق تسخين محلول أو سائل إلكتروني، بشكل متزايد وخاصة بين الشباب في الأونة الأخيرة، ووفقًا لما ذكره الباحثون، فقد تم تحديد أكثر من 80 مركبًا بما في ذلك المواد السامة المعروفة، مثل الفورمالديهايد والأسيتالديهيد والجسيمات النانوية المعدنية والأكرولين، في السائل الإلكتروني والهباء الجوي.

بعد التعرض للسجائر الإلكترونية ، مما يؤدي إلى زيادة أعراض الجهاز التنفسي وتغيرات في وظائف الجهاز التنفسي، فقد تم ربط السجائر الإلكترونية بزيادة الأعراض لدى الأفراد المصابين بالربو والتليف الكيسي ومرض الانسداد الرئوي المزمن.