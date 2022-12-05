الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد مبادرة المتحدة.. كيف تؤثر السجائر الإلكترونية على زيادة الإصابة بالأمراض التنفسية؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وتعتمد الحملة التركيز على مخاطر الإدمان، إضافة إلى توعية المواطنين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي المخدرات والتدخين، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة.

txt

«لا للمخدرات».. أهمية الصحة البدنية في التعافي من الإدمان

كيف يوثر إدمان السجائر الالكترونية على فرص زيادة الإصابة بالأمراض التنفسية؟

توفر السجائر الإلكترونية رذاذًا من النيكوتين عن طريق تسخين سائل ويتم الترويج له كبديل للتبغ القابل للاحتراق، حيث حدد الخبراء بموقع « ncbi» الارتباطات الطولية بين استخدام السجائر الإلكترونية والسيطرة على أمراض الجهاز التنفسي.

يعد استخدام السجائر الإلكترونية عامل خطر مستقل للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بالإضافة إلى تدخين التبغ القابل للاحتراق، فهو نمط الاستخدام الأكثر شيوعًا، أكثر خطورة من استخدام أي منتج بمفرده.

أشار الخبراء، أن أمراض الجهاز التنفسي هي الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، فإن السجائر الإلكترونية تعرض المستخدمين للنيكوتين والجزيئات متناهية الصغر والمواد السامة الأخرى.

txt

«لا للمخدرات».. مشاكل جسدية خطيرة عند إدمان الكحول

أوضح الباحثون، أنه توجد بعض المواد السامة الرئوية في رذاذ السجائر الإلكترونية بمستويات أعلى من السجائر المحترقة، بما في ذلك البروبيلين جليكول، ثنائي أسيتيل.

وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن السجائر الإلكترونية تزيد من الالتهاب الرئوي والإجهاد التأكسدي مع تثبيط الاستجابة المناعية، حيث يؤدي التعرض المتكرر لمادة "الأكرولين" الناتجة عن تسخين البروبيلين جليكول والجلسرين في السوائل الإلكترونية إلى التهاب رئوي مزمن.

txt

بالتزامن مع مبادرة «المتحدة» أخلاقنا الجميلة.. كيف تساعد صديقك في محنته؟

يعاني الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية من انخفاض في التعبير عن الجينات المرتبطة بالمناعة في تجاويف الأنف، مع المزيد من الجينات المكبوتة مقارنة بمدخني السجائر، مما يشير إلى تثبيط المناعة في الغشاء المخاطي للأنف.

تم استخدام السجائر الإلكترونية، وهي أجهزة محمولة تولد رذاذًا قد يحتوي على النيكوتين عن طريق تسخين محلول أو سائل إلكتروني، بشكل متزايد وخاصة بين الشباب في الأونة الأخيرة، ووفقًا لما ذكره الباحثون، فقد تم تحديد أكثر من 80 مركبًا بما في ذلك المواد السامة المعروفة، مثل الفورمالديهايد والأسيتالديهيد والجسيمات النانوية المعدنية والأكرولين، في السائل الإلكتروني والهباء الجوي. 

بعد التعرض للسجائر الإلكترونية ، مما يؤدي إلى زيادة أعراض الجهاز التنفسي وتغيرات في وظائف الجهاز التنفسي، فقد تم ربط السجائر الإلكترونية بزيادة الأعراض لدى الأفراد المصابين بالربو والتليف الكيسي ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

الأمراض التنفسية الالتهاب الرئوى التعافي من الادمان السجائر الإلكترونية مبادرة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

أحمد الطيبي: السوق العقارية شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

«الداخلية» تعلن عن ضبط المتهمين بإلقاء المخلفات فى النيل

مفيد فوزى يستنجد بوزير سابق: لماذا بكى زاهى حواس فى المستشفى؟

الذهب بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

تفاصيل واقعة ضرب وتعذيب الأطفال داخل حضانة بالإسكندرية

لاعبو منتخب البرازيل يدعمون بيليه بعد اكتساح كوريا الجنوبية فى المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟