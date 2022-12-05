تفاصيل واقعة ضرب وتعذيب الأطفال داخل حضانة بالإسكندرية

غضب شديد انتاب رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عقب تسريب لتسجيل صوتي لضرب وتعنيف طفلة داخل حضانة بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى افتضاح أمر هذه الحضانة بتعرض الكثير من الأطفال بها للضرب وإصابتهم بحالة نفسية، ولم يكن يعرف أولياء الأمور عنها شيئًا.



وتضمن التسريب صوت طفلة تتعرض للضرب المبرح مع صرخات من البكاء وتعنيف من مديرة الحضانة لها، دون أي شفقة على الطفلة التي انهارت من البكاء، ليصل هذا التسجيل لوالدة الطفلة التي تعرفت على صوت ابنتها واتجهت لتحرير محضر ضد الحضانة ومديرتها.



صرخات طفلة

قالت سارة مصطفى والدة الطفلة المعتدي عليها بالحضانة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها تعرفت على صوت ابنتها في التسجيل الذي تم إرساله لأولياء الأمور، مشيرة إلى أن ابنتها كانت تُضرب بوحشية من مديرة الحضانة.

وأضافت: «كنت فاكرة اني اخترت حضانة محترمة لكن للأسف محصلش ده»، مناشدة رواد الفيسبوك بنشر مقطع الفيديو الذي يحمل تسجيل صوتي بتعذيب ابنتها ليصل لأكبر عدد قائلة: «ساعدوني إني أوصل لأكبر عدد من الناس عشان محدش يقع في اللي انا وقعت فيه ويتخدع بالمظاهر».

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة من بلاغات في قسم الشرطة، والنيابة العامة، وخط خط نجدة الطفل، باتهام مديرة حضانة بشارع فؤاد وسط الإسكندرية بتعذيب ابنتها.

إصابة الأطفال بحالات نفسية

وقال محمد تاج الدين، أحد أولياء الأمور إنه بعد سماع التسجيل الصوتي تأكد أن ابنه كان يتعرض للتعنيف والضرب في الحضانة، مشيرًا إلى أنه نشر على أحد «جروبات فيس بوك» أن ألحق ابنه منذ شهر بحضانة فى شارع متفرع من السلطان حسين، ولاحظ أن ابنه حالته النفسية سيئة، ويستيقظ بفزع من النوم، بجانب التبول اللاإرادي، ونصحه البعض بتغيير الحضانة.

وأشار إلى أنه تلقى رسائل من أشخاص تؤكد اسم الحضانة وأن أولاد آخرين التحقوا بها وأصيبوا بحالات نفسية.

وتابع أنه تلقى أمس اتصالا من شخص يخبره بأنه والد زميل نجله فى الحضانة، ويتواجد في النيابة بصحبة أولياء أمور آخرين، بعد أن اكتشفوا حفلات تعذيب للأطفال من مديرة الحضانة، وأن من أخبرهم هي مدرسة بالحضانة لم تستطيع تحمل ما يحدث، وقررت فضح ما يتم في الحضانة لأولياء الأمور وتواصلت مع أحد أولياء الأمور وقامت بتسجيل تعذيب طفلة على يد مديرة المدرسة.



وأوضح أن أولياء الأمور تحدثوا سويا حتى اكتشفنا ان اطفالنا كانت تعود من الحضانة بهم كدمات وكان الرد من الحضانة هو سقوط الأطفال أثناء اللعب مع بعضهما، مؤكدًا أن الواقعة منذ أمس في نيابة باب شرق وجاري التحقيق.



طلب إحاطة لمجلس الشعب

ومن جانبها تقدمت النائبة سوسن حسني حافظ عضو مجلس النواب بالإسكندرية بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، عملا بحكم المادة رقم ١٣٤ من الدستور، والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس موجه إلى وزير التربية والتعليم ووزير التضامن الاجتماعي.



وتضمن الطلب سرعة التحقيقات في حضانة أطفال بمنطقة السلطان حسين وسط المدينة، والذي قام عدد من أولياء الأمور بتحرير محضر بواقعة الضرب بقسم باب شرقي بالإسكندرية، مع نزول لجان فورية لتقصي الحقائق من وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على دور حضانات الأطفال والمناهج الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات، خاصة محافظة الإسكندرية وذلك لحماية الأطفال والأجيال الصغيرة من خطر هذه الحضانات.

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