مراكز المنيا تواصل أعمال رصف الشوارع
واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا تنفيذ وأستكمال أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الموحدة لعام 2022 / 2023 تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاهتمام برصف وتأهيل الشوارع والطرق بجميع مراكز المحافظة ضمن خطة الرصف للعام الحالي.
وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة إنه في إطار أعمال الرصف الجارية بالمدينة ضمن الخطة الموحدة لعام 2022 - 2023 وتحت إشراف ربيع عبدالعظيم نائب رئيس المركز و فى وجود مدير التخطيط والمتابعة ومدير الإشغالات جارى أعمال إعادة رصف شارع الجمهورية وشارع الزهور وشارع الدسوقي وشارع المطحن وشوارع منطقة منشية المصري.
وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أنه تحت إشراف المهندس ايهاب عبدالقوى وهاني الخولي وشريف سمير وسامي رشاد نواب رئيس مركز ومدينة بني مزار وهانى رمضان سكرتير الوحدة وبحضور المهندس شريف سمير نائب رئيس المركز استأنف حى جنوب المدينة أعمال رفع الارصفة والاكشاك الخشبية والتعديات الموجودة بشوارع الحى التى تجرى بها حاليا أعمال الرصف والتطوير.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد تفقد خلال جولته بمدينة بني مزار، أعمال رصف شارع أبو الريحان، تقاطع شارع العاشر حتى مصنع البارون لربطة بطريق القيس بطول 300 متر وعرض 7 متر.