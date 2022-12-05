أسامة خليل يحفز لاعبى المحلة بمكافآت مضاعفة للفوز على الأهلى وتصدر الدورى

عقد اليوم أسامة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لغزل المحلة، في حضور الجهاز الفني، بقيادة اليوناني بابافاسيليو، قبل انطلاق مران اليوم، الذي يأتي في إطار التحضير للمباراة المرتقبة مع الأهلي، بعد غد، على ملعب غزل المحلة.

تناول "خليل" في حديثه مع اللاعبين عدة أمور، حيث أشاد بالروح التي ظهر عليها الفريق في المباريات الأربع الأولى التي خاضها في مسابقة الدوري العام، والتي أسفرت عن فوز الفريق في ثلاث منها، والتعادل في مباراة، ووجود الفريق في المركز الثاني في جدول المسابقة، وأكد على دعمه المطلق للجهاز الفني واللاعبين، ومساندة مجلس الإدارة؛ من أجل تحقيق مركز متقدم بنهاية الموسم.

كما وعد اللاعبين بصرف مكافآت خاصة في حالة فوزهم في المباراة القادمة، خصوصا وأنها ستجعل الفريق يتصدر البطولة.

واستمع رئيس النادي إلى كباتن الفريق الذين شكروا الإدارة أنها استطاعت الحفاظ على الجهاز الفني، واعدين بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل وضع الفريق في المكانة التي يستحقها.

شهد اللقاء حضور اللواء عمر رياض، المدير التنفيذي للنادي، والكابتن صابر عيد المدير الرياضي، والدكتور محمد سافوح المدير المالي للشركة.

من ناحية أخرى بدأت الاستعدادات داخل لاستقبال فريق الأهلي وجماهيره، وجرت العديد من التجديدات في المقصورة الرئيسية وتركيب كراسي في الدرجة الثالثة.