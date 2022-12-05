تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

قال الدكتور وصفي أمين، أحد كبار تجار الذهب في مصر، إن عملية ارتفاع وانخفاض الذهب أكثر من مرة خلال الساعة الواحدة يرجع إلى أسعار العالمية التي من المفترض أن نحتذي بها أو نسير بالتوازي معها.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه خلال الفترة الأخيرة تدخل عدة مؤثرات على أسعار الذهب، مثل الدعاية على فيسبوك، بأنه سيتم تعويم الجنيه أمام الدولار مرة أخرى، وأن الذهب سيصل إلى ألفين جنيه للجرام، لافتاً إلى أن السوشيال ميديا أصبحت مؤثرة بنسبة 60% إلى 70% مما يحدث حاليًا.

الأسعار الحالية للذهب غير حقيقية

وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب هو ارتفاع سيكولوجي ناتج عن السمعة والكلام وبالاطلاع من كل من له وليس له، وكل واحد عايز يكتب تعليق ولا يعرف مردود هذا الكلام وتأثيره على الناس الطبيعية.

وأكد: «الدولة ليست من مستهدفة فقط من أفراد معينين وإنما من الغالبية، كما أننا عبارة عن 3 آلاف ورشة ومصنع، كل ورشة ومصنع لا يقل عن سبعة بيوت مفتوحة من ورائهم، 30 ألف محل للبيع على مستوى الجمهورية»، موضحًا أن السعر الراهن للذهب هو سعر غير حقيقي: «الأسعار الحالية لا تعبر عن الواقع، وهي أسعار نفسية».

وناشد الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس البورصة المصرية للسلع بإدراج الذهب للبورصة وتتحكمها في أسعاره، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة ستنخفض أسعار الذهب وتصبح كالأسعار العالمية.

توقيت انخفاض أسعار الذهب

من جانبه، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إنه لم يحدث إغلاق لمحل واحد من محلات الذهب في مصر خلال الفترة الراهنة، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الصباحية لا تعرف بعض المحلات تقييم أسعار الذهب.

وأضاف واصف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن تسعير الذهب في مصر يرجع إلى ثلاثة عوامل؛ سعر البورصة العالمية، سعر صرف الدولار، عامل الرض والطلب، لافتاً إلى أن المعادلة كانت ثابتة من قبل في حال ثبات سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والعرض والطلب، لكن اليوم ليس لها معادلة، لأن الذهب كخام ناقص من السوق.

وأوضح أن ارتفاعات الذهب خلال الفترة الراهنة متتالية، لأن الدولة المصرية لن توفر عملة دولارية لاستيراد الذهب في ظل الظروف التي نمر بها الآن، لافتاً إلى أن أسعار الذهب ستنخفض حين يزداد المعروض أمام الطلب.