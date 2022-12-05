الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

قافلة طبية تجرى الكشف على 618 مريضًا فى السويس

حياة كريمة في السويس
حياة كريمة في السويس

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، قافلة طبية، بقرية شندورة بالقطاع الريفي بحي الجناين بمحافظة السويس بالتعاون مع جامعة قناة السويس.

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وقال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس عميد عادل طاهر، إن المؤسسة نظمت قافلة طبية استهدفت قرية شندورة بحي الجناين في السويس.

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وأضاف طاهر أن القافلة أجرت الكشف على 618 مريضًا في تخصصات مختلفة، وصرفت العلاج بالمجان لجميع المستفيدين.

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وقال منسق عام حياة كريمة بمحافظة السويس مهندس محمود عبدالعزيز، إن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل الباطنة والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية والرمد والأسنان.

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وأشار منسق عام جامعة قناة السويس لقوافل الإصحاح البيئي الدكتور محمد صالح، إلى أن القافلة الطبية التي نظمتها حياة كريمة بالتعاون مع الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور احمد ذكي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، لم تقتصر على الكشف الطبي على المواطنين، بل أجرى الأطباء البيطريون الكشف على عدد من مواشي سكان القرية وصرفوا العلاج بالمجان.

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السويس حياة كريمه جامعة قناة السويس قافلة

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