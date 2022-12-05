رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق ضمان الجودة لمراجعة برنامج أصول الدين

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ فريق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وراجع الطرفان، برنامج أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة للاعتماد البرامجي، بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، إضافة إلى وفد من هيئة ضمان الجودة ضم قامات علمية متميزة من مختلف جامعات مصر.

وفي بداية اللقاء رحب فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالوفد في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا حرص الجامعة على الانفتاح والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تعد القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأشار إلى أن خريجي جامعة الأزهر يحملون على عاتقهم مسئولية حمل لواء الوسطية والاعتدال في العالم، من خلال خريجي الأزهر الشريف الدارسين في جامعة الأزهر من أكثر من 100دولة حول العالم تواجه الأفكار المتطرفة، فمنهج الأزهر الشريف الضارب بجذوره في التاريخ على مدار أكثر من ألف عام ويزيد؛ هو المنهج الوسطي.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر تضم نحو 90 كلية إضافة إلى 18 معهدًا موزعين على مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، من الإسكندرية إلى أسوان.

جدير بالذكر أن فريق هيئة ضمان الجودة والاعتماد يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة في إطار تقدم الكلية للحصول على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفق خطة ورؤية جامعة الأزهر لمواكبتها للتطور العلمي؛ انطلاقًا من عراقة جامعة الأزهر على مدار أكثر من ألف عام، جاء ذلك بحضور الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور عطية السيد، وكيل كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مدير إدارة التدريب بمركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتورة سهير الفيل، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة سابقا، والدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات.