الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزيرة البيئة توضح الجهود التي تبذلها الوزارة في توعية المواطنين بتلوث الهواء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تفعيل وجاهزية وحدة لحقوق الإنسان بوزارة البيئة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة.

وقدم رئيس اللجنة خالص التهنئة على النجاح المبهر الذي حققه مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، الشهر الماضي والذي شهد مشاركة دولية مشرفة، وقد أشار إلى موضوع طلبات الإحاطة المقدمة.

وأكد أن اجتماع اليوم ليس فقط بشأن عدم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ولكن أيضاً اللجنة تتطلع لاستكمال هذا الموضوع لمعرفة كل ما يخص الوحدة منذ انشائها، مدى فعاليتها، المهام الموكلة لها، هيكلها التنظيمي، كما استفسر عن الآلية المتبعة بالوحدة لإدارة عمل شكاوى حقوق الإنسان.

وأشارت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بقرار وزيرة البيئة رقم 117 بتاريخ في 21/4/2019 تنفيذاً للتوصية الصادرة من مجلس الوزراء يوم 15 نوفمبر 2017. وأكدت أن وزارة البيئة وفقاً لقانون البيئة تختص بوضع سياسات واستراتيجيات من شأنها حماية حق المواطن في بيئة صحية وآمنة، فهي ليست وزارة تنفيذية.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي تبذلها الوزارة في توعية المواطنين بتلوث الهواء، إعادة تأهيل البحيرات المصرية، بالإضافة إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

وفي إطار استضافة مصر لقمة المناخ، قامت الوزارة بحملات توعية لرفع الوعي بقضية تغير المناخ وأثرها على حياة الأجيال القادمة. كما أشارت إلى تميز مصر في نجاح قمة المناخ من خلال زيادة نسبة مشاركة المجتمع المدني، إتاحة مساحة لنشطاء المناخ والتركيز على جانب العدالة المناخية.

في نهاية اللقاء أكد رضوان على ضرورة استمرار التعاون بين اللجنة ووزارة البيئة في إطار تحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة.

لجنة حقوق الانسان مجلس النواب طلبات الإحاطة قمة المناخ وزارة البيئة

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وائل لطفي

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