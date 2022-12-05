مدن بلا كهرباء.. أحمد الطاهري يستعرض أبرز محطات الأزمة الأوكرانية

استعرض الإعلامي أحمد الطاهري أبرز محطات الأزمة الروسية الأوكرانية في شهرها العاشر:" حتى الآن فقدت روسيا عدد من الأراضي التي سبق وسيطرت عليها، لكنها في الوقت نفسه أعلنت عن بدء استخدام سلاح متطور في عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا".

الدفع بمعدات عسكرية

أضاف الطاهري خلال تقديمه برنامج كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية extra news، أن واشنطن دفعت بمعدات عسكرية إلى ميناء شمال بولندا، تلك الدولة الجارة لأوكرانيا، الدولة العضو في حلف الناتو.

مدن أوكرانية بلا كهرباء

وأوضح الطاهري أن هناك مدنًا أوكرانية لاتزال دون كهرباء بفعل الضربات الروسية الأخيرة، ويبدو أن موسكو، حتى الآن مازالت تراهن على الشتاء، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وشع شرطًا للحديث مع بوتين، وهو السعي الجاد لإنهاء الحرب، ومن ثم جاء رد الكرملين بشكل مباشر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ولا يزال منفتحًا على المفاوضات لضمان المصالح الروسية .