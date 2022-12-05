تشكيل كوريا الجنوبية أمام البرازيل.. سون أساسيًا

كشف البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لكوريا الجنوبية، عن تشكيل الشمشون لمواجهة البرازيل، في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة كوريا الجنوبية والبرازيل في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة كوريا الجنوبية والبرازيل في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX HD 1.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية أمام البرازيل في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل منتخب كوريا الجنوبية أمام البرازيل في كأس العالم 2022، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: كيم سوينج جيو.

خط الدفاع: كيم موان هوان، كيم مين جاي، كيم يونج جون، كون جين سو

وسط الملعب: جونج وو يونج، هوانج إنببيوم، سون هيونج مين، لي جاي سونج، هوانج هي تشان

خط الهجوم: جويسونج تشو.

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو

خط الوسط: كارلوس باكيتا، كاسيميرو، نيمار

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، ريتشارليسون، رافينيا.

يصعد الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية لمواجهة كرواتيا المتأهلة منذ قليل على حساب اليابان في ربع النهائي.