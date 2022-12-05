الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة البحيرة يتناول تأثير الإعلام والسوشيال ميديا على المؤسسات الطبية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

أكد الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدور المهم الذى يقوم به الإعلام فى مجتمعنا وما تقوم به المؤسسات الإعلامية المختلفة فى تناول العمل بكافة المؤسسات الطبية وتأثير وسائل التواصل والسوشيال ميديا على المؤسسات الطبية، مشيراً الى أن كلمة السر في الإعلام هى التواصل وسرعة الاستجابة .

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها وكيل صحة البحيرة فى الدورة الخاصة ببرنامج اعداد القادة بالمنشآت الصحية ، بحضور مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة، والتى تنظمها ادارة التدريب بالمديرية بقيادة د.أحمد قطرى مدير ادارة التدريب بالمديرية، وتستمر على مدار 6 أسابيع ، ويتم التدريب فيها أيام الإثنين والخميس من كل اسبوع ، طوال مدة الدورة ، حيث تم اليوم الإنتهاء من اليوم التاسع منها.

وبدأ جميعة أولى المحاضرات اليوم عن الإعلام المؤسسي وقام بمناقشة الحضور في أهمية الإعلام ودورهم مع كافة المؤسسات الإعلامية وكيفية التواصل معها، مؤكدًا أهمية الاهتمام بإظهار الإيجابيات في العمل والتواصل الدائم  مع الإعلاميين وأهمية طريقة العرض.

وقام وكيل وزارة الصحة بتوضيح الفرق بين الإعلام والإعلان، كما قام بسؤال الحضور عن رأيهم في الصفحة الإعلامية الخاصة بمديرية الصحة وأكدوا جميعًا على أن الصفحة متجددة ومتطورة بصورة دائمة ومتميزة الشكل، ويتم من خلالها ابراز الإيجابيات الموجودة في العمل وأن هناك تواصل دائم ومستمر مع المتابعين لها وأنها تُدار بشكل احترافي.

وجاءت المحاضرة الثانية عن المفاهيم الأساسية لإدارة الموارد البشرية من خلال الدكتور عبدالناصر عبدالباقي غانم أستاذ ادارة الموارد البشرية والمحاضر ومدرب التنمية البشرية بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة، حيث تناول فيها المهارات التي يحتاجها المدير للقيام بمهامه ، كالمهارات الإنسانيه، والمهارات الفنية.

وأوضح د.عبدالناصر غانم أن مصطلح الموارد البشرية مصطلح جديد بديل لإدارة الأفراد وشئون العاملين ، وتناول كذلك مفهوم الإدارة ووظائف الإدارة .

ادارة التدريب التواصل الاجتماعي حافظة البحيرة وسائل التواصل الاجت لسوشيال ميديا

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