الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة كفن عين شمس إلى 26 ديسمبر

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل جلسة محاكمة 8 متهمين في واقعة فيديو الكفن بعين شمس، لاتهامهم في 13 قضية مخالفة مبانٍ، إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري للاستعلام عن الشهادات المقدمة لحي عين شمس التي تفيد التصالح في قضايا مخالفات البناء.

يذكر أن المتهمين في قضية كفن عين شمس، يحاكمون في عدة قضايا مختلفة أمام العديد من المحاكم، ومنها ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال.

كانت جهات التحقيق في وقت سابق، أسندت للمتهمين وآخرين في قضية تقديم الكفن بعين شمس، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها.

محكمة جنايات جلسة محاكمة 8 متهمين فيديو الكفن عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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