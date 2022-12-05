3.2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال نوفمبر

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة عن مشمول 9912 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق – غرب – إسماعيليه) بورسعيد خلال شهر نوفمبر 2022 للبضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد حوالى 561 مليونا و263 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 2 مليار و649 مليونا و945 ألف جنيه.

وخلال نوفمبر الماضي قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب - شرق- إسماعيلية) بتصدير مشمول 974 بيان جمركي صادر بعدد حاويات بلغ 7170 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة بلغت حوالي 3 مليار و295 مليون و216 ألف جنيه، لأصناف متعددة من المواد الغذائية والعصائر والفواكه والمواد الخام الأولية ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالى 2 مليون و435 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر نوفمبر 2022 حوالي 3 مليارات و211 مليونا و208 آلاف جنيه.