الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق شابين إلى المفتي لقتلهما مسنًا وابنته

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات الفيوم ،إحالة أوراق شابين كل من ، إلى فضيلة مفتي الديار لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لقتلهما عجوز وابنته بمنزلهما لسرقة (1000 جنيهً) ، وحددت المحكمة، جلسة الثاني من دور شهر فبراير 2023، للنطق بالحكم، فى القضية رقم 17683 جنايات مركز طامية، والمقيدة برقم 1605 كلي الفيوم،

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على "إ أ " وابنته فاطمة، غارقين في دمائهما وحالتهما خطيرة، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى أنّهما لفظا أنفاسهما الأخيرة في المستشفى، وتم تشكيل فريق بحث وتبينّ من التحريات  أنّ "م.أ" ، 28 سنة، و"م.أ"، 18 سنة ، شابين يعملان في الحصاد لدى المجني عليه وكانا يتناولان العشاء في منزله، وشاهداه بينما كان يحتفظ بمبلغ مالي "1000 جنيهاً" في أحد الصناديق الخشبية، فقررا سرقته، وبيّتا المتهمان النية على سرقة المجني عليه، وأخذا معهما أسلحة بيضاء "قطعة حديدية"، و"عصا خشبية" لقتله في حالة افتضاح أمرهما، ودخلا غرفة نوم المجني عليه وابنته، فلاحظهما المجني عليه فضربه أحد المتهمين على رأسه بالقطعة الحديدية ضربتين فسقط غارقًا في دمائه.

 

ولفت المتهمان الى أنّ الفتاة استيقظت فقام أحدهما بتكميم فمها وكتم أنفاسها، بينما سدد الآخر له ضربتين على رأسها لتسقط غارقة في دمائها بجوار والدها، ووجدا هاتف محمول على الشاحن سرقاه أيضًا وفرا هاربين بدراجة نارية.

 

واعترفا المتهمان وأكدا أنّهما قسما المبلغ المالي (1000 جنيهًا) بينهما، بينما أخذ أحدهما الهاتف، وقام ببيعه لسائق توك توك مقابل 500 جنيهًا.

 

وعقب الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين، تم إحالتهما إلى محكمة الجنايات لتتولى محاكمتهما وإصدار الحكم عليهما.

إحالة محكمة جنايات الفيوم المحكمة إعدامهما سرقة

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