الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أبرز المعلومات عن محور المشير فؤاد أبوذكرى «التعمير سابقًا»

جريدة الدستور

عرض برنامج اليوم، المذاع عبر فضائية extra news، تقريرًا بعنوان "محور المشير فؤاد أبوذكري". 

أوضح التقرير، أن محور المشير فؤاد أبوذكري يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة وسيفتح آفاقاً تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية، ويمثل شريانًا حرًا يربط قلب مدينة الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي لمواكبة عمليات التنمية في المنطقة. 

ويبلغ طوله 35 كلم في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية حتى طريق سيدي كرير/ المطار. 

وأشار التقرير إلى أن "محور المشير فؤاد أبوذكري" يبلغ عرضه 9 حارات مرورية في كل اتجاه، وسرعة المحور التصميمية 120 كم/ الساعة. 

وبين أن إجمالي مسطحات الكباري في المرحلة الجارية من المشروع حوالي 320 ألف متر مسطح. 

وتعتبر أطوال الكباري في المرحلة الجارية للمحور حوالي 18 كم، ويتضمن 755 عمود إنارة كاشفة لإضاءة المحور، ويتضمن زراعة 2000 نخلة و2600 شجرة زيتون، في الجزيرة الوسطى والمساحات المتوفرة حول المحور. 

وأوضح التقرير أن أعمال التطوير تشمل تطهيرالمصارف ومياه الملاحات وخطوط البترول، وتم تنفيذ توسعة كوبري سيدي كرير بطول 638 مترًا، وعرض 40 مترًا لاستيعاب الحركة القادمة بعد التطوير. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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