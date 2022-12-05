جامعة سوهاج تواصل تنفيذ برنامجها التدريبي في مجال ريادة الأعمال للطلاب

تواصل جامعة سوهاج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذ برنامجها التدريبي للطلاب في مجال ريادة الأعمال، بكليتي العلوم والتربية النوعية، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم والدكتورة لمياء عميد كلية التربية النوعية وأسامة محمود نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج ومدرب معتمد بريادة الأعمال.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة إنه طبقاً لبروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتم تنظيم عدد من الدورات التدريبية للطلاب بهدف اكسابهم عدد من المهارات والخبرات المميزة فى مجال ريادة الأعمال، والاستفادة الحقيقية من الإمكانيات المادية والفنية التي يقدمها الجهاز، بالإضافة تنظيم زيارات ميدانية للطلاب لمشروعات الشباب في المناطق الصناعية والحديث معهم ومعرفه قصص النجاح الخاصة بهم .

وأكد الدكتور خالد عمران أن الجامعة تحرص على تنظيم دورات توعوية للطلاب في مجال ريادة الأعمال والذي يتطلب المزيد من العمل المستمر في تطوير الذات والخبرة المتواصلة لتصبح رياديا قوياً في مجال الأعمال، بالإضافة إلى التنسيق الدائم لزيارة المناطق الصناعية لرؤية نماذج من الشباب المتميزة من أصحاب المشروعات، مضيفاً أنه جاري تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية لتشمل كافة كليات الجامعة .

وأضاف أسامة محمود أن التدريب شمل عدد من البرامج المختلفة لريادة الأعمال، مثل تدريب أعرف قدراتك وتدريب المهارات الريادية، وحدد فكرة مشروعك وتدريب ابدء مشروعك، إلى جانب التعريف بريادة الأعمال ونقاط القوة والضعف، وأنماط الشخصية وكيف يصبح الشاب رائد أعمال ناجح.