الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تواصل تنفيذ برنامجها التدريبي في مجال ريادة الأعمال للطلاب

من جانب التدريب
من جانب التدريب

تواصل جامعة سوهاج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذ برنامجها التدريبي للطلاب في مجال ريادة الأعمال، بكليتي العلوم والتربية النوعية، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم والدكتورة لمياء عميد كلية التربية النوعية وأسامة محمود نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج ومدرب معتمد بريادة الأعمال.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة إنه طبقاً لبروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتم تنظيم عدد من الدورات التدريبية للطلاب بهدف اكسابهم عدد من المهارات والخبرات المميزة فى مجال ريادة الأعمال، والاستفادة الحقيقية من الإمكانيات المادية والفنية التي يقدمها الجهاز، بالإضافة تنظيم زيارات ميدانية للطلاب لمشروعات الشباب في المناطق الصناعية والحديث معهم ومعرفه قصص النجاح الخاصة بهم .

وأكد الدكتور خالد عمران أن الجامعة تحرص على تنظيم دورات توعوية للطلاب في مجال ريادة الأعمال والذي يتطلب المزيد من العمل المستمر في تطوير الذات والخبرة المتواصلة لتصبح رياديا قوياً في مجال الأعمال، بالإضافة إلى التنسيق الدائم لزيارة المناطق الصناعية لرؤية نماذج من الشباب المتميزة من  أصحاب المشروعات، مضيفاً أنه جاري تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية لتشمل كافة كليات الجامعة .

وأضاف أسامة محمود أن التدريب شمل عدد من البرامج المختلفة لريادة الأعمال، مثل تدريب أعرف قدراتك وتدريب المهارات الريادية، وحدد فكرة مشروعك وتدريب ابدء مشروعك،  إلى جانب التعريف بريادة الأعمال ونقاط القوة والضعف، وأنماط الشخصية وكيف يصبح الشاب رائد أعمال ناجح.

أسامة محمود البرام إضافة التدريب البيئة أعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

بسبب كلب.. عاطل يقتل جاره في البساتين

القبض على متهم هارب من الإعدام فى قنا

«شعبة الذهب» تكشف أسباب جنون الأسعار خلال 4 شهور

تشكيل كوريا الجنوبية أمام البرازيل.. سون أساسيًا

رئيس مدينة سيوة يتابع انطلاق فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

منظمة العمل الدولية: شخص من كل خمسة تعرض للعنف في العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟