«حكاية أكلة مونديالي».. أشهر أطباق مطبخ الساموراي الياباني

لا صوت يعلو فوق صوت بطولة كأس العالم 2022، المقامة بدولة قطر، حيث تتجه أنظار الكثير إلى ملاعب الدوحة لمتابعة أكبر بطولات كرة القدم العالمية.

وبالتزامن مع بطولة كأس العالم قطر 2022، نأخذك بجولة في مطابخ الدول المشاركة بالبطولة للتعرف على أشهر وأطيب الوجبات والأطعمة التي تتميز بها عن غيرها، ففي السطور التالية نحلق إلى دولة اليابان.

السوشي :

يعد من الأطباق اليابانية الشهيرة والتي انتشرت بشكل كبير مخرًا في العديد من دول العالم، فهو عبارة عن أرز وقطع من السمك غير مطهي، بالإضافة إلى الخضروات، وفي بعض الأحيان يطهى على البخار، حيث يتم تناوله بالقطعة.

تيمبورا:

يتميز المطبخ الياباني بتقديم العديد من الأطباق البحرية المميزة، فالتيمبورا، عبارة عن سمك مقلي أو مأكولات بحرية، تغمس في الصلصة الحارة، بالإضافة إلى الأرز الأبيض.

حساء ميسو:

يعتبر من أشهر أطباق الشوربات في المطبخ الياباني، حيث يصنع من مرق السمك أو عشب البحر، ويمكن إضافة البصل الأخضر المقطّع، بالإضافة إلى المكونات مثل الأسماك والمحار واللحم.

ياكيتوري:

هو طبق من قطع الدجاج المشوية على سيخ. إنها تستخدم كل جزء من الدجاج، بما في ذلك القلب والكبد، يقدم مع الخبز أو الأرز الأبيض والصلصة الحارة.

ساشيمي:

يشير اسم "الساشيمي" إلى أي طعام خام مقطّع إلى شرائح رقيقة، بما في ذلك اللحم البقري النيء والدجاج والأسماك والمأكولات البحرية هي الأصناف الأكثر شيوعاً

أودون:

طبق الأودون عبارة عن معكرونة مصنوعة من دقيق القمح، حيث يمكن تناول هذا الطبق ساخناً أو بارداً وتخصيصه بأي عدد من الإضافات، كما يتم إضافة مرق الدجاج أو اللحم لهذا الطبق.

موغيتشا:

يعتبر من أشهر مشروبات فصل الشتاء، فهو مشروب يشبه الشاي مصنوع من ماء مملوء بحبوب الشعير المحمص، وهو خالي من الكافيين، وغالباً ما يقدم بارداً ويتم الاستمتاع به أيضاً ساخناً خلال فصل الشتاء.

كاستيلا:

كاستيلا هي كعكة إسفنجية يابانية مستوحاة من المعجنات التي قدمها البرتغاليون إلى اليابان في القرن السادس عشر، وهي كعكة بسيطة من البيض والدقيق والسك، الكاستيلا خفيفة وثابتة وذات حلاوة لطيفة.