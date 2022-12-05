أسقفية الشباب تطلق احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة احتفالاً بيومهم العالمي

أقامت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفالية خاصة بذوي الإعاقة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للإعاقة بكنيسة العذراء بالزيتون بالقاهرة.

وقدمت الاحتفالية بانوراما ذوي الهمم والقدرات الخاصة، والتي يشارك بها عدد كبير منهم، ومن خدام الأسقفية المسئولين عن خدمة ذوي الهمم بأسقفية الشباب.

وشارك بالحضور في فعاليات الاحتفالية شباب وأطفال من ٢٨ كنيسة بإيبارشيات مختلفة، وحوالي ألف خادم ومخدوم بمشاركة عدد من لجنة القدرات بالاسقفية.

وجاءت الاحتفالية تحت شعار “قلبى فرحان” وكان يومًا مفرحًا بالحقيقة لجميع الحضور من المخدومين والخدام.