الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تطلق معرضاً للحرف والمشغولات اليدوية بالكاتدرائية

كنيسة
كنيسة

نظمت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، معرضاً للحرف والمشغولات اليومية يستمر على مدار أسبوع، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشارك في فعاليات افتتاح معرض الحرف اليدوية بالكنيسة، كلاً من الأنبا موسي أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط  القاهرة وتوابعها، وعدد من خدام أسقفية الشباب.

ويأتي إطلاق فعاليات معرض الحرف اليدوية في إطار الاستعداد للاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، من خلال تقديم مشغولات يدوية.

أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية معرضا للحرف والمشغولات معرض الحرف اليدوية الانبا موسي أسقف الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة

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