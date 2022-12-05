الكنيسة تطلق معرضاً للحرف والمشغولات اليدوية بالكاتدرائية

نظمت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، معرضاً للحرف والمشغولات اليومية يستمر على مدار أسبوع، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشارك في فعاليات افتتاح معرض الحرف اليدوية بالكنيسة، كلاً من الأنبا موسي أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وتوابعها، وعدد من خدام أسقفية الشباب.

ويأتي إطلاق فعاليات معرض الحرف اليدوية في إطار الاستعداد للاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، من خلال تقديم مشغولات يدوية.