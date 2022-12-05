الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد مبادرة المتحدة «تنمية المواهب» كيف تساعد طفلك على تطوير موهبته؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مبادرة لـ"تنمية المواهب" عند الأطفال، وكيفية مساعدة الأسر على اكتشاف الهوايات الخاصة بهم والعمل على تنميتها، والعوامل التي تساعد في تطوير الذكاء.

يحتاج الكثير من الآباء إلى زيادة الوعي والمعرفة بكيفية تطوير موهبة أطفالهم واكتشفها، حيث يجهل الكثير منهم الأساليب التي تساعد في تطوير المواهب واكتشافها مبكرًا، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع « resources.strategiccoach».

مراقبة وتحديد موهبة طفلك:

كل طفل لديه مزيج من نقاط القوة والمواهب. كما ذكرت أعلاه، كل طفل مميز وفريد ​​من نوعه، حدد ما هي هذه الموهبة أو القوة لطفلك، من خلال ملاحظة الألعاب التي يفضل طفلك لعبها.

امنح الأطفال فهمًا لماهية المواهب الطبيعية، من خلال استخدم اللغة المناسبة لمستوى أعمارهم ووضعها في منظورها الصحيح، عليك التحدث عن كيفية امتلاكنا جميعًا لمجموعة من الصفات والمميزات التي تجعلنا مختلفين عن غيرنا، وذكّرهم بأنه ليس عليك أن تكون جيدًا في كل شيء.

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بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة «أخلاقنا الجميلة».. كيف تلم شمل العائلة؟

تعزيز وتقدير قوتهم:

اسألهم عما يحبون القيام به وتحدث معهم عن أنشطتهم المفضلة، اسأل ما الذي يمنحهم أكبر قدر من الطاقة والمتعة، وذكرهم أن لديهم دورًا خاصًا في العالم ومساهمة فريدة يقومون بها.

ساعدهم على إيجاد طرق جديدة لفعل ما يحبون:

ابحث عن الفرص المتاحة لهم لتوسيع مواهبهم ونقاط قوتهم، أو اطلب منهم المساعدة في جميع أنحاء المنزل باستخدام مهاراتهم، عرِّضهم لأكبر عدد ممكن من التجارب المختلفة سواء كانت فنًا أو رياضة أو طهيًا أو موسيقى، لمساعدتهم في العثور على فرص جديدة لمتابعة ما يحبونه.

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بالتزامن مع مبادرة «المتحدة» للتخلص من الإدمان.. كيف يعالج المدمن نفسه

كن قدوة:

أظهر لهم كيف يبدو شغفك وكيف يبدو بالنسبة لك، أخبرهم بما تحب فعله ولماذا تفعل ذلك، تأكد من تقدير المواهب والمهارات بخلاف مهاراتك، فلن يكون كل شخص جيدًا في نفس الأشياء التي أنت عليها. 

مساعدتهم على التعبير عن مواهبهم:

امنح الأطفال الكلمات للتعبير عن مواهبهم وطرق توثيق مواهبهم، اكتب الأشياء أو ساعدهم في القيام بذلك بأنفسهم باستخدام الكلمات أو الرسومات أو الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو أو أي موارد إبداعية أخرى، حيث يساعدهم ذلك على رؤية الحياة بشكل مختلف.

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مبادرة أخلاقنا الجميلة.. كيف تساعد طفلك على التخلص من صفة الأنانية؟

الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية العوامل التي تساعد في تطوير الذكاء تنمية المواهب تطوير الذكاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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