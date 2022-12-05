الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل الموقعة المرتقبة.. تاريخ مواجهات البرتغال وسويسرا فى كأس العالم 2022

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة المرتقبة بين منتخبي البرتغال وسويسرا في بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويلتقي منتخب البرتغال نظيره سويسرا على ملعب "لوسيل"، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتُقام مباراة البرتغال وسويسرا في دور ثمن النهائي من مونديال 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات البرتغال وسويسرا قبل المباراة المرتقبة في مونديال 2022

- ستكون مباراة الغد رقم 26 في تاريخ مواجهات البرتغال وسويسرا في جميع المسابقات، وذلك قبل المباراة المرتقبة في مونديال 2022.

- التقى المنتخبان في 25 مباراة من قبل، حقق خلالها منتخب البرتغال الفوز في 9 مباريات، مقابل 11 انتصارًا لمنتخب سويسرا، بينما تعادلا في 5 مواجهات.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو منتخب البرتغال 34 هدفًا، واستقبلت شباكهم 34 هدفًا أيضًا.

- وصل المنتخب البرتغالي إلى دور الـ16 بمونديال 2022، للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات لها في بطولة كأس العالم.

- الأمر ذاته بالنسبة للمنتخب السويسري لهذا الدور، في ثلاث من النسخ الأربع الماضية في كأس العالم.

مباراة البرتغال وسويسرا في كأس العالم 2022

- وكان منتخب البرتغال قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، كمتصدر للمجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، حيث حقق انتصارين، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

وخلال الثلاث مباريات، سجل منتخب البرتغال 6 أهداف، بينما استقبل أربعة أهداف.

- بينما خطف منتخب سويسرا بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي من مونديال 2022، كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتلقى هزيمة واحدة فقط، خلف منتخب البرازيل المتصدر بفارق الأهداف فقط.

وخلال الثلاث مباريات، سجل منتخب سويسرا أربعة أهداف، بينما استقبل ثلاثة أهداف.

البرتغال سويسرا مونديال 2022 كأس العالم 2022 البرتغال وسويسرا

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