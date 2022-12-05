المدير الفنى للبرتغال: لم أتحدث مع رونالدو عن انتقاله إلى النصر السعودى

تحدث فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن المواجهة المرتقبة أمام سويسرا في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويلتقي منتخب البرتغال بنظيره سويسرا على ملعب "لوسيل"، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتُقام مباراة البرتغال وسويسرا في دور ثمن النهائي من مونديال 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سانتوس يتحدث عن مواجهة البرتغال وسويسرا فى مونديال 2022

وقال فرناندو سانتوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ستكون مباراة قوية مثل بقية المباريات، ولكن نأمل في أن يكون الحظ حليفنا".

وأضاف: "مجموعتنا قدمت أداءً ممتازًا حتى الآن، ونركز على تحقيق المزيد من الانتصارات والتتويج باللقب في النسخة الحالية".

وعن منتخب سويسرا، قال سانتوس: "إنهم فريق قوي للغاية ومنتخب منظم ويلعب بتركيز عالٍ، أتوقع أن تكون مباراة صعبة ومعقدة".

سانتوس يكشف مستقبل رونالدو بشأن وجهته المقبلة

وبسؤاله عن مستقبل النجم كريستيانو رونالدو ووجهته المقبلة، قال سانتوس: "لم أتحدث مع رونالدو حول وجهته المقبلة، نحن نركز على كأس العالم 2022 فقط".

وأكد: "لا أعلم ما هي الحقيقة حتى أكون صادقًا، لكنني سمعت الخبر عند وصولي إلى المؤتمر".

وتابع: "هذا قرار رونالدو الذي يجب أن يتعامل معه، بالنسبة لي تركيزنا على كأس العالم، وهو يساعد فريقه".

واختتم سانتوس تصريحاته الصحفية، قائلًا: "نحن قادرون على الفوز، نريد الفوز حقًا، لذا نحن ملتزمون بعملنا، ومن الرائع أن نشعر بالأدرينالين عندما نلعب باسم البرتغال".

مباراة البرتغال وسويسرا فى كأس العالم 2022

- وكان منتخب البرتغال قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، كمتصدر للمجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، حيث حقق انتصارين، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

- بينما خطف منتخب سويسرا بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي من مونديال 2022، كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتلقى هزيمة واحد فقط، خلف منتخب البرازيل المتصدر بفارق الأهداف فقط.