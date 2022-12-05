المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددًا من القوافل الطبية بأحياء بشاير الخير

استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم الدعم الطبي للمواطنين خاصة فى المناطق المستحدثة لسكان العشوائيات، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية عددًا من القوافل الطبية بأحياء بشاير الخير، والمناطق المجاورة.

ضمت القوافل الطبية عددًا من سيارات الإسعاف المجهزة عناية مركزة ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، وعددًا من العيادات الطبية المتنقلة والمتخصصة فى تنظيم الأسرة والأشعة العادية وأشعة الموجات الصوتية والمعامل والعلاج الطبيعى وبنك الدم والفحص المبكر لأورام الثدي وفحص ذوى الهمم والرمد وأمراض القلب والباطنة والعظام والمخ والأعصاب والمسالك البولية وأسنان والمسح السمعى لطلاب المدارس.

وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية ما يقرب من 75 ألف مواطن من قاطنى بشاير الخير 3-5، بالإضافة إلى سكان المناطق المجاورة، حيث تم توقيع الكشف على 32 ألف حالة، واكتشاف ما يقرب من 2800 حالة تحتاج إلى تدخل جراحى تم تحويلهم إلى مستشفيات الأسكندرية لتقديم خدمة طبية متقدمة كما تم فحص أكثر من 160 طفلًا من ذوى الهمم وصرف العلاج اللازم لهم.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم عدد من الندوات الصحية التثقيفية، وندوات للمجلس القومى للمرأة، ومعرض للأسر المنتجة، وتنظيم مؤتمر توظيف لعدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وإطلاق حملة بشاير بلا أمية.

تأتى تلك الجهود التى تبذلها القوات المسلحة انطلاقًا من مسئوليتها الإنسانية والاجتماعية، وحرصًا منها على وصول كل الخدمات لأبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات الواقعة بنطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.