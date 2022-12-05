الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أول محمد زكى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى «فتح- 5»

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى «فتح­- 5»، والذى تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح أسامة نجا، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكداً حرص مقاتلى المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

بدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشـروع. 

وناقش الفريق أول محـمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية، مشيداً بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، ومؤكداً حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى كافة المجالات.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذ
مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم
أثناء سير العمليات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الفريق أول محمد زكى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى «فتح- 5»

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