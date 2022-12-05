الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اللاتينية تدخل ثاني أسابيع «زمن المجيء»

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بثاني أسابيع زمن المجيء، وبهذه المناسبة ألقت عظة احتفالية قالت خلالها: كم هو عذب هذا النور وكم يطيب تأمّل الشمس بأعين جسدنا...؛ لذلك قال موسى: "ورأى الله أنّ النور حسن" 

كم يطيب لنا أن نفكّر في النور العظيم والحقيقي الذي لا يزول و"الذي ينير كلّ إنسان آتيًا إلى العالم"، أي الرّب يسوع المسيح، مخلّص العالم ومحرّره. بعد أن كشف ذاته أمام عيون الأنبياء، صار إنسانًا واخترق عمق أعماق الحالة البشريّة. فقد تحدّث عنه النبيّ داود حين قال: "أنشِدوا للهِ واَعزِفوا لاْسمِه، مَهّدوا لِلرَّاكِبِ على الغَمام. الرَّبُّ اَسمُه فاَبتَهِجوا أَمامَه". وكذلك نادى إشعيا بأعلى صوته قائلاً: "الشَّعبُ السَّائِرُ في الظُّلمَةِ أَبصَرَ نوراً عَظيماً والمُقيمونَ في بُقعَةِ الظَّلام أَشرَقَ علَيهم النُّور".

هكذا إذًا، فإنّ نور الشمس الذي تراه أعين جسدنا يعلن عن شمس البرّ الروحي..، النور الأبهى الذي أشرق على الذين كانت لهم حظوة التعلّم على يديه والنظر إليه بأعين جسدهم، بينما كان يعيش بين الناس كإنسان عاديّ. ومع ذلك، فهو لم يكن إنسانًا عاديًّا فقط، لأنّه ولد إلهًا حقًّا قادرًا على جعل العميان يبصرون والعرج يمشون والصمّ يسمعون والبرص يبرأون والموتى يقومون.

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وائل لطفي

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