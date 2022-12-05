سهير المرشدي أحدث المنضمين لأبطال مسلسل «ضرب نار»

تعاقدت الفنانة سهير المرشدي مؤخرًا على المشاركة في مسلسل الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، إذ تعد هذه العودة للفنانة بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن جمهورها، حيث كان آخر أعمالها مسلسل «طايع»، الذي عرض عام 2019، وقام ببطولته عمرو يوسف.

و تدور أحداث المسلسل فى إحدى محافظات الصعيد حول الثأر وعدد من الموضوعات والقضايا الساخنة، و يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم منهم: الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، بدريه طلبه، هدى الإتربي، ايمان السيد، المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي هو مسلسل "اللي مالوش كبير " الذي عرض في رمضان 2021، و حقق نجاحا باهرا، و ضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم: خالد الصاوي، دينا فؤاد، إيمان السيد، محمود حافظ، عايدة رياض، دنيا عبد العزيز، أحمد صادق، أحمد الرافعي، أحمد سعيد عبد الغني، فتوح أحمد ومحمود عمرو ياسين.

جمعت العديد من الجلسات مؤخرا ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والمؤلف ناصر عبدالرحمن والمخرج مصطفى فكري، ومن المقرر أن تبدأ بروفات الترابيزة خلال هذه الأيام استعدادا لانطلاق التصوير خلال أسبوعين.

وكشف مصدر من داخل العمل عن أن ياسمين والعوضى انتهيا أيضا من التدرب على اللهجة الصعيدية حيث يقدمان عملا استثنائيا هذا العام تدور أحداثه فى إحدى محافظات الصعيد حول الثأر وعدد من الموضوعات والقضايا الساخنة.

من جهته، انتهى المخرج مصطفى فكرى من معاينة أماكن التصوير كما سيتم بناء قرية كاملة في مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير عدد من المشاهد الداخلية بها واكتملت قائمة نجوم العمل بشكل شبه نهائى.

وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل تعاقداتها مع النجوم المشاركين حيث تم التعاقد مؤخرا مع النجمة سهير المرشدي للمشاركة في بطولة العمل.

مسلسل «ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد، وهدى الإتربي وسهير المرشدي ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.