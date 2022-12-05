إصابة تلميذتين فى هجوم بسكين قرب مدرسة بألمانيا

أصيبت تلميذتان عندما تعرضتا لهجوم في طريقهما إلى المدرسة في جنوب غرب ألمانيا، حسبما قال متحدث باسم الشرطة، مؤكدا ما ورد في تقرير لصحيفة بيلد اليومية الألمانية.



وقال المتحدث إنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم الذي وقع في بلدة إليركيرشبرج التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5000 شخص والواقعة غربي ميونيخ.



وكانت صحيفة بيلد اليومية الألمانية قد ذكرت، في وقت سابق، أن المهاجم كان مسلحا بسكين.



وقال وولفجانج يورجنز، المتحدث باسم الشرطة في مدينة أولم الألمانية لمحطة تلفزيونية محلية إن الشرطة اكتشفت، بعد وصولها إلى مكان الحادث وتقديم الإسعافات اللازمة للتلميذتين المصابتين بجروح خطيرة، أن المشتبه به فر إلى مبنى مجاور.



وأضاف أنه تم اعتقال الأشخاص داخل المبنى دون أن يوضح عددهم وما إذا كان أي منهم هو المهاجم المشتبه به.