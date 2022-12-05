الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، إن الجولة الأولى لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة جرت في سهولةٍ ويسر، وذلك في إطار حرص الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسير الانتخابات وتوفير مناخ من الشفافية والحيادية والالتزام والتطبيق الدقيق للائحة الطلابية خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، على نحو يشجع الطلاب على الانخراط في التصويت بالانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة، والتي أسفرت عن اختيار أمناء اللجان السبعة للأنشطة الطلابية من كل فرقة من الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة، وهي اللجان الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والعلمية والجوالة والأسر.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إلى أن الكشوف النهائية للمرشحين كانت قد شهدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب والطالبات، إذ بلغ عدد الطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات 607 طلاب، و464 طالبة، بإجمالي 1071 طالبا وطالبة، وكانت كلية التربية هي الأعلى بين كليات الجامعة، والتي شهدت تقدم 222 طالبًا وطالبة، يليها كلية الحقوق بترشح 122، ثم كلية الخدمة الاجتماعية بترشح 88 طالبًا وطالبة، مضيفاً أن اليوم الإثنين من المقرر أن يشهد جولة إعادة في 6 كليات هي الحقوق والآداب والتربية والعلوم والخدمة الاجتماعية والتمريض، وذلك بعد انطلاق عملية التصويب بالأمس في 8 كليات في ظل حسم العملية الانتخابية في باقي كليات الجامعة وعددها 11 كلية.

وأشاد الدكتور المنشاوي بدقة وحيادية إجراءات العملية الانتخابية وتوفير الصناديق الزجاجية لضمان شفافية عملية التصويت، كما استمع لشرح من الدكتور عماد سمير أوضح خلاله أن الكلية تشهد ترشيح 77 طالبا وطالبة لانتخابات مجالس اتحاد الكلية، كما اصطحب عميد الكلية ضيوف الكلية في زيارة لمركز اللياقة البدنية بالكلية، والذي يضم عدد من أحدث الأجهزة الرياضية.

اتخاذ كافة الإجراءات إتحاد طلاب الجامعة الإجراءات اللازمة التصويت بالانتخابات الخدمة الاجتماعية الدكتور أحمد المنشاوى الدكتور أحمد عبد المولي الكشوف النهائية للمرشحين رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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