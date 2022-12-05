الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحل لغز سرقة 30 ألف كتاب من دار نشر بالعجوزة

كتب
كتب

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة العجوزة من إحدى السيدات المسئولة عن إدارة إحدى الشركات لدور النشر، باكتشافها سرقة مجموعة من الكتب بلغت حوالي (30 ألف كتاب) في مجالات متنوعة من داخل المخزن الخاص بالشركة الكائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عامل سابق بالمخزن ومالك مخزن خردة مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على فترات، وأضافا بتصرفهما للمسروقات لدى عميليهما سيئى النية، شخصين، مقيمين بمحافظة الجيزة، تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمين المضبوطين.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة العجوزة الجيزة سرقة 30 ألف كتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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