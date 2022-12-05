الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة الكاتب الفرنسى دومينيك لابيير عن 91 عامًا

الكاتب الفرنسي دومينيك
الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير

توفي الكاتب الفرنسي، دومينيك لابيير، الذي باع عشرات ملايين الكتب في مسيرته الطويلة، والمعروف بشغفه بالهند، عن 91 عاما، على ما أعلنت زوجته الأحد.

وقالت دومينيك كونشون لابيير لصحيفة "فار ماتان" الفرنسية، إن الكاتب توفي "بسبب التقدم في السن"، لافتة إلى أنها باتت تنعم "بالسلام والصفاء لأن دومينيك لم يعد يعاني".

باع لابيير المولود في 30 يوليو 1931 في منطقة شاتيلايون، حوالي 50 مليون نسخة من الكتب الستة التي كتبها بالتعاون مع الكاتب الأمريكي لاري كولينز - وأشهرها يحمل عنوان "Is Paris Burning?" ("هل تحترق باريس؟").

وعرض الكتاب غير الروائي الذي نُشر في عام 1965، الأحداث التي سبقت أغسطس 1944، عند تحرير العاصمة الفرنسية باريس من النازيين، واقتُبس في السينما من جانب فرنسيس فورد كوبولا وغور فيدال.
كما حققت روايته "City of Joy" ("مدينة الفرح") عام 1985 والمتمحورة حول المصاعب التي يعاني منها سائق عربة توك توك في مدينة كولكاتا الهندية، نجاحاً كبيراً، واقتُبست في فيلم عام 1992 من بطولة باتريك سويزي وإخراج رولاند جوفي.

تبرع لابيير بمعظم عائداته من رواية "مدينة الفرح" لدعم المشاريع الإنسانية في الهند.

وفي عام 2005، قال إن هذه الخطوة، بالإضافة إلى تبرعات القراء، أتاحت "علاج مليون مريض بالسل خلال 24 عاماً ورعاية تسعة آلاف طفل مصاب بالجذام".

بعد "هل تحترق باريس؟"، واصل شراكته المثمرة مع كولينز.

وألف الكاتبان "Or I'll Dress You in Mourning" ("سألبسك ثياب الحداد") عام 1968، "O Jerusalem" ("يا القدس") سنة 1972، "Freedom at Midnight" ("الحرية عند منتصف الليل") في 1975، "The Fifth Horseman" ("الفارس الخامس") عام 1980، و"Is New York Burning؟ "("هل تحترق نيويورك؟").

وقد عاش لابيير لفترة طويلة بجوار كولينز في سان تروبيه، حيث كان يفصل بين مسكنيهما ملعب تنس.

دومينيك لابيير الكاتب الفرنسي 91 عاما دومينيك كونشون فار ماتان لابيير

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وائل لطفي

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