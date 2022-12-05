الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لقاتل والدته بسبب الخلاف على «شقة» في كفر شكر

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل والدته  بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية؛ بسبب الخلاف على عدم منحه شقة سكنية للزواج بها، وبراءة عمته وجدته.

 صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي،

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم  فلاح، وجدته لأبيه، ربة منزل، وعمة المتهم الأول ربة منزل، وجميعهم مقيمون دائرة مركز شرطة كفر شكر، قتلوا المجني عليها "فاطمة ع أ"، ربة منزل، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها، بأن أعد المتهم الأول سلاحا أبيض "سكين"، تالي الوصف، وعلي إثر مشادة نشبت بين المجني عليها والمتهمين الثانية والثالثة، لوجود خلافات سابقة بشأن حيازة منزل ملك المجني عليها.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول استل السلاح الأبيض "سكين"، وباغت المجني عليها بطعنة نافذة استقرت يسار البطن قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها، وذلك حال تواجد كلا من المتهمتين الأولي والثانية بمكان الواقعة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين" وبغير مسوغا قانونيا.

وأكدت  تحريات رجال المباحث حول الواقعة وجود خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليها، ونشبت على إثرها مشاجرة وقام خلالها بطعن المجني عليها بسلاح ابيض "سكين" أدى إلى وفاتها، قاصدا من ذلك قتلها، كما أنه كان دائم التعدي على المجني عليها بالسب والشتم والضرب.

محكمة جنايات بنها مركز شرطة كفر شكر محافظة القليوبية المستشار محمود محمد محمود البريري سبق الإصرار

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