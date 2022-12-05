مساعد رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي اليوم كشفت جميع الحقائق للشعب

صرح اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، بأن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح محور التعمير الجديد بالإسكندرية أكدت على حرصه على كشف كافة الحقائق للأوضاع الداخلية والخارجية خاصة عندما أكد على أن الدولة حريصة على عدم رفع الأسعار وزيادة أعباء المواطن رغم غلائها عالميا.

وقال لطفي، في بيان له، أن الاهتمام بالبنية التحتية مثل الطرق والكباري من أهم أدوات جذب الاستثمارات لأن المستثمر يريد مرونة في الحركة والتنقل وعدم الزحام وكانت هذه النقطة من أهم أسباب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح لطفي أن استمرار عملية التنمية والتطوير في ظل تحديات عالمية كبرى من غذاء وطاقة وحروب مركبة غير تقليدية أمر يحسب للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي.

وشدد لطفي على أن الرئيس السيسي حريص على ربط وتكامل كافة المشروعات القومية مع بعضها البعض.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوى والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.

كما أضاف المتحدث الرسمي بأن محور التعمير يأتى كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة فى إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمرانى المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.