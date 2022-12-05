حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من ميادين وشوارع الجيزة

أعدت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، لإزالة الإشغالات والتعديات، للحفاظ على المشهد الحضاري، ومنع افتراش الباعة الجائلين للشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء بالمحافظة، عن إزالة وتحرير 173 مخالفة تعدي وإشعال طريق لباعة متجولين، ومحلات تجارية، واعلانات بدون ترخيص، ومقاهي عشوائية وكافيهات.

كما تم إزالة أوتاد وسلاسل وحواجز حديدية، من شأنها إعاقة حركة المرور بالشوارع.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.