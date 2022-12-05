الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من ميادين وشوارع الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

أعدت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، لإزالة الإشغالات والتعديات، للحفاظ على المشهد الحضاري، ومنع افتراش الباعة الجائلين للشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء بالمحافظة، عن إزالة وتحرير 173 مخالفة تعدي وإشعال طريق لباعة متجولين، ومحلات تجارية، واعلانات بدون ترخيص، ومقاهي عشوائية وكافيهات.

كما تم إزالة أوتاد وسلاسل وحواجز حديدية، من شأنها إعاقة حركة المرور بالشوارع. 

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

المرافق الجيزة مديرية أمن الجيزة مخالفة مقاهي عشوائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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